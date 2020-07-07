Вилял из стороны в сторону: в Тюменской области мотоциклист устроил смертельную аварию

7 Июль 2020 2020-07-07T10:59:38+03:00

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В Тюменской области накануне, 6 июля, на автодороге Абатское – Майский погиб 36-летний мужчина. Дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми часов вечера. В это время мотоцикл «ИЖ Планета – 4» без госномеров ехал в сторону станции Маслянское.

– Мотоциклист вилял из стороны в сторону. В этом же направлении ехал микроавтобус ГАЗ. Во избежание столкновения с мотоциклом водитель машины начал объезжать его. В этот момент мотоцикл вильнул влево и столкнулся с микроавтобусом, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что сам водитель двухколесного транспорта серьезно травмировал ногу, а его пассажир скончался на месте происшествия. Еще два пассажира получили травмы и ссадины. В настоящее время автоинспекторы выясняют обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU