7 Июль 2020 2020-07-07T09:37:18+03:00

Тюменцы на 50 лет Октября и Пермякова останутся без воды из-за нового водовода. Фото - «Росводоканал Тюмень».

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В Тюмени завершена реконструкция водовода по улице 50 лет Октября. В границах улиц Одесская и Пермякова на месте аварийной стальной трубы проложили трубопровод из полимерных материалов, произвели монтаж шести водопроводных колодцев и камеры переключения.

– Завершен второй, заключительный этап работ по реконструкции водовода на улице 50 лет Октября. Заменено 2 600 метров трубы, что значительно улучшит надежность и качество водоснабжения этого района областного центра, – рассказал директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

Подключение нового водовода потребует временного ограничения водоснабжения. Работы начнутся сегодня, 7 июля, в 22.00. Без воды останутся жильцы многоквартирных жилых домов по адресам: улица 50 лет Октября 63, 76, 78, 80, 82, 84; Пермякова 2, 7, 20; Рижская 84, Энергетиков 53. «Пострадают» также и близстоящие административные здания. Работы по переключению водовода запланированы на 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU