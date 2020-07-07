Тюменский университет оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за навоза

7 Июль 2020 2020-07-07T09:28:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Государственный аграрный университет Северного Зауралья привлекли к административной ответственности из-за нарушений в сфере экологии. Теперь образовательному учреждению придется выплатить 400 тысяч рублей.

Как оказалось, университет загрязнял земли, нарушив правила обращения с отходами производства. Так, на двух земельных участках сельхозназначения, которые находятся в постоянном бессрочном пользовании ГАУСЗ, сбросили необезвреженный жидкий навоз крупного рогатого скота.

– Кроме того, отходы разместили вне специально оборудованной для этого площадки. Также отсутствовала защита от воздействия атмосферных осадков, водонепроницаемое и химически стойкое покрытие, обваловка, – отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.

Университет не согласился с решением ведомства и обратился в Тюменский районный суд. Однако в удовлетворении заявленных требований ему было отказано.

ИСТОЧНИК KP.RU