В Голышмановском округе – вспышка коронавируса после семейного торжества
В Голышмановском городском округе подтверждено 29 случаев коронавируса. По этой причине в Земляновском сельском поселении временно приостановлена работа летней площадки для детей и закрыты несколько учреждений.
– Мы вынуждены вводить ограничения в округе из-за безответственности некоторых жителей. Выявлена ситуация, когда после массового семейного праздника у участников была повышенная температура, но они скрыли это и лечились самостоятельно, – сообщил глава муниципалитета Александр Ледаков.
Он отметил, что у заболевших большой круг контактных лиц, добавив, что раз они избегают обследования, то несут опасность для окружающих. Местных жителей призывают отказаться от массовых семейных праздников и не скрывать симптомы заболевания, передает «МегаТюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU
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