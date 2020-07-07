2020-07-07T09:06:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Голышмановском округе – вспышка коронавируса после семейного торжества

Местных жителей призывают отказаться от празднования
Вадим Бегун
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В Голышмановском округе – вспышка коронавируса после семейного торжества. Фото - pixabay.com.В Голышмановском округе – вспышка коронавируса после семейного торжества. Фото - pixabay.com.
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В Голышмановском городском округе подтверждено 29 случаев коронавируса. По этой причине в Земляновском сельском поселении временно приостановлена работа летней площадки для детей и закрыты несколько учреждений.

– Мы вынуждены вводить ограничения в округе из-за безответственности некоторых жителей. Выявлена ситуация, когда после массового семейного праздника у участников была повышенная температура, но они скрыли это и лечились самостоятельно, – сообщил глава муниципалитета Александр Ледаков.

Он отметил, что у заболевших большой круг контактных лиц, добавив, что раз они избегают обследования, то несут опасность для окружающих. Местных жителей призывают отказаться от массовых семейных праздников и не скрывать симптомы заболевания, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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