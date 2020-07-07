В Тюмени неделю разыскивают 16-летнюю девушку
В Тюмени полицейские ищут 16-летнюю девушку. Валерия Сакович ушла из дома 1 июля, и до сих пор ее местонахождение не установлено.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области, на вид пропавшей 16-17 лет, рост 160 сантиметров, имеет европейскую внешность, полного телосложения. Волосы длинные, окрашены в красный цвет, глаза карие. Из особых примет – шрам на нижней губе.
В день пропажи тюменка была одета в светло-голубые брюки-джинсы, розовую джинсовку и черные кроссовки.
При получении информации необходимо сообщить в ОП-5 УМВД России по городу Тюмени по адресу: улица 50 лет Октября, 63/1, или по тел.: 8 (3452) 79-43-10, 79-44-10, 8-912-079-16-01, или 02, 102, 112.
ИСТОЧНИК KP.RU