Погода на 7 июля в Тюмени: ожидается жара

7 Июль 2020 2020-07-07T07:38:43+03:00

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Сегодня, 7 июля, на смену пасмурному утру в Тюмени придет ясный день и облаков на небе не будет до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 16–17 градусов, днем – плюс 27 – 29. Вечером столбики термометров покажут 21 – 27 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1–2 метра в секунду.

7 июля отмечается рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Это один из самых почитаемых народом праздников. С 7 июля наши предки начинали сенокос, пока трава не осеменилась.

Наши предки заметили: если на Ивана сильная роса – к урожаю огурцов. В прежние времена говорили, что если в этот день будет дождь, то через пять дней солнышко будет светить. Дождь на Ивана Купала считался благодатным.

ИСТОЧНИК KP.RU