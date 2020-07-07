Тюменец ударил ножницами пасынка, заступившегося за мать
В посёлке Первомайский Вагайского района 18-летний парень попал в больницу с телесными повреждениями. Пострадавший получил травмы в ходе конфликта с сожителем матери.
Потерпевший пояснил полицейским, что вмешался в конфликт между матерью и ее гражданским мужем. В ответ 58-летний мужчина несколько раз ударил ножницами ему в левую руку. Участковый уполномоченный подозреваемого задержал и доставил в отдел полиции.
По информации пресс-службы Управления МВД по Тюменской области, в настоящее время задержанный свою вину признал. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU