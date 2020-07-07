Федеральный застройщик «Талан» сдал первый проект в Тюмени – ЖК «intellect-квартал»

7 Июль 2020 2020-07-07T07:43:49+03:00

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В январе 2018 года стартовало строительство первой очереди жилого комплекса «Интеллект-квартал» в Тюменской Слободе. Дебютный проект застройщика «Талан» сразу привлек к себе внимание – это первый ЖК в Тюмени с системой «умный дом». Жилой комплекс оснащен функцией виртуальный консьерж, который встречает жителей своего дома, автоматически открывая двери за счет специальной RFID-метки.

При создании проекта жилого комплекса авторы основывались на концепции современной немецкой архитектуры по принципу квартальной застройки, где каждая секция отличается по цвету и высоте. Расположение домов создает приватный двор, закрытый по периметру. С верхних уровней открываются виды на городскую панораму и лесной массив. Для облицовки жилого комплекса использовался высокопрочный полнотелый кирпич ручной формовки. Он не выцветает со временем, не требует дополнительного обслуживания и не осыпается. Прочный, долговечный и морозостойкий, он идеально подходит для нашего климата. Такой тип отделки премиального класса выделяется на фоне остальной городской застройки.

Особого внимания заслуживают дизайнерские холлы жилого комплекса, где с первых минут создается ощущение уюта: благородные цветовые решения, мягкая зона ожидания, прозрачные входные конструкции, бесшумные лифты фирмы «ОТИС» – всё создавалось для комфорта жителей ЖК «intellect-квартал».

Фото - "Талан".

Качественная отделка квартир, где все черновые и многие предчистовые работы уже сделаны застройщиком, позволяет собственникам сразу приступать к чистовым работам, не затрачивая время и деньги на дополнительное выравнивание стен и стяжки пола.

– Мы создали жилой комплекс, в котором действительно хочется жить и проводить максимум времени! ЖК «intellect-квартал» не просто место для жизни, это стиль жизни, комфорт и эстетика. Как и все жилые комплексы застройщика «Талан», «intellect квартал» создан для людей, мы поздравляем всех собственников нашего дома с новосельем! – прокомментировал Антощенко Д. Ю., директор тюменского филиала «Талан».

Через несколько месяцев стартует третья очередь жилого комплекса, которая станет завершающей в проекте «intellect квартал». На данный момент лист ожидания старта продаж уже превысил 135 заявок.

Жилые комплексы федерального застройщика «Талан» занимают лидирующие позиции в региональных и всероссийских рейтингах. В 2020 году Тюменский проект «intellect-квартал» вошел в топ-3 новостроек России в своей категории, а семь проектов застройщика стали лучшими в своих регионах. Инвестиционные проекты «Талана» на данный момент уже имеют оборот более 1,6 млрд рублей, компания с 2017 года активно привлекает инвесторов со всей страны, за три года их собралось уже более 500. Компания растет как в масштабах строительства нового жилья, так и в инвестиционной деятельности.