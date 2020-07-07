7 Июль 2020 2020-07-07T07:30:15+03:00

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Тюменцам напомнили о правилах безопасности на воде. Их должны соблюдать все, кто приехал отдохнуть у водоема: и любители рыбалки, и купающиеся.

Так, при купании недопустимо плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин, нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна, заплывать за буйки и ограждения, приближаться к судам, прыгать в воду с лодок, катеров и причалов, а также хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

– В связи с наступлением жаркой погоды убедительно просим провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим вы предупредите несчастные случаи на воде, – отметили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

В ведомстве напомнили, что категорически запрещено купание детей без надзора взрослых. Естественно, нельзя заходить в водоем в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU