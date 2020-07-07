7 Июль 2020 2020-07-07T08:52:48+03:00

В Ишиме коллега продавщицы украла у нее деньги из сумочки. Фото - pixabay.com.

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В Ишиме на улице Карла Маркса к сотрудникам патрульно-постовой службы обратилась продавец одного из продуктовых магазинов. Женщина сообщила, что кто-то похитил у нее 15 тысяч рублей. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемую, ею оказалась 18-летняя ранее не судимая коллега потерпевшей.

Находясь в подсобном помещении магазина, злоумышленница похитила из сумки коллеги деньги. Часть их девушка потратила на личные нужды, часть изъяли правоохранители в ходе обыска.

– Оперативники нашли кошелек потерпевшей, в котором ранее хранились деньги. Под тяжестью предъявленных улик подозреваемая призналась в содеянном, – добавили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU