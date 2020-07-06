Занижала стоимость имущества: тюменский экс-пристав пойдет под суд за поддельные документы

6 Июль 2020 2020-07-06T15:25:22+03:00

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В Абатском районе Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней женщины. Бывшего судебного пристава обвиняют в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

В апреле 2017 года специалист возбудила исполнительные производства о взыскании с четырех должников около 35 миллионов рублей. Женщина захотела улучшить показатели работы, за которые положено премирование, и в октябре 2019 года составила два подложных акта о наложении ареста на имущество одного из должников. В них она указала неверные данные о дате, времени, а также стоимости имущества.

– Тюменка сама оценила имущество, снизив его стоимость на 560 тысяч рублей, и продала. При этом под арест попало имущество и второго должника на сумму около 500 тысяч рублей, но пристав оценила его в 22 тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Сотрудники ведомства собрали и закрепили доказательственную базы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU