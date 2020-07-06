2020-07-06T14:43:44+03:00
Общество

Большегрузам запретят ездить по тюменским трассам из-за аномальной жары

Таким образом, дорожное покрытие сохранится в целости
Вадим Бегун
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Большегрузам запретят ездить по тюменским трассам из-за аномальной жары. Фото - pixabay.com.Большегрузам запретят ездить по тюменским трассам из-за аномальной жары. Фото - pixabay.com.
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На территории Тюменской области ожидается аномально жаркая погода – до 33 градусов. Поэтому на региональных автодорогах федерального значения временно запретят ездить тяжеловесному транспорту. Таким образом, дорожное покрытие сохранится в целости.

Временное ограничение движения на лето по дорогам с асфальтобетонным покрытием коснется только тех транспортных средств (с грузом или без груза), чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные Правилами перевозок грузов. Тяжеловесы смогут ездить ночью с 7 по 11 июля с 22.00 до 10.00.

– Ограничение не распространяется на пассажирские и международные перевозки, работу экстренных служб, транспортировку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов, грузов, применяемых для устранения ЧП или ремонтных работ, – сообщили в «Уралуправтодоре».

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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