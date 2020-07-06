2020-07-06T13:33:50+03:00
Общество

В Тюмени стартовала трудовая вахта «Отрядов мэра»

В этом году число «муравьев» пополнится еще на 4,5 тысячи
Вадим Бегун
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В Тюмени стартовала трудовая вахта «Отрядов мэра». Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени стартовала трудовая вахта «Отрядов мэра». Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени в режиме онлайн прошла церемония открытия трудового сезона. В этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

– «Отряды мэра» – это не только трудовая школа для подростков, ставшая ориентиром в выборе будущей профессии, но и школа жизни, где можно проверить свои навыки работы в команде, принятия и выработки различных решений. Уверен, многие участники программы с гордостью говорят о своем вкладе в развитие города и его благоустройство, – сказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

Стоит отметить, что в этом году число «муравьев» пополнится еще на 4,5 тысячи. Больше всего рабочих мест предусмотрено на свежем воздухе. Многочисленные помощники инструкторов по спорту вышли на подготовку и обследование спортивных площадок. Увеличилось число участников проекта «Детский дорожный дозор» – юных помощников инспекторов дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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