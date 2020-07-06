Участок проезда Стахановцев в Тюмени временно закроют

6 Июль 2020 2020-07-06T12:43:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Проезд Стахановцев на участке от дома № 1/1 до дома № 3 в Тюмени временно закроют. Это связано с капитальным ремонтом тепловой сети.

По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, ограничения будут действовать с 14 июля по 26 июля. Объехать участок можно по улице Моторостроителей и Майскому проезду.

– Просим участников дорожного движения следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения, – отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU