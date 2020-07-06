Участок проезда Стахановцев в Тюмени временно закроют
Водителей просят следовать указаниям дорожных знаков
Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
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Проезд Стахановцев на участке от дома № 1/1 до дома № 3 в Тюмени временно закроют. Это связано с капитальным ремонтом тепловой сети.
По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, ограничения будут действовать с 14 июля по 26 июля. Объехать участок можно по улице Моторостроителей и Майскому проезду.
– Просим участников дорожного движения следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения, – отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU