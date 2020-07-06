2020-07-06T12:43:52+03:00
Общество

Участок проезда Стахановцев в Тюмени временно закроют

Водителей просят следовать указаниям дорожных знаков
Вадим Бегун
Поделиться:
Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

Проезд Стахановцев на участке от дома № 1/1 до дома № 3 в Тюмени временно закроют. Это связано с капитальным ремонтом тепловой сети.

По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, ограничения будут действовать с 14 июля по 26 июля. Объехать участок можно по улице Моторостроителей и Майскому проезду.

– Просим участников дорожного движения следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения, – отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Занижала стоимость имущества: тюменский экс-пристав пойдет под суд за поддельные документы
В Тюмени открылась первая смена пришкольных лагерей
Большегрузам запретят ездить по тюменским трассам из-за аномальной жары
Спорторганизаторы возобновляют работу с тюменцами
В Тюмени стартовала трудовая вахта «Отрядов мэра»
Тюменцам рассказали, как правильно носить маску в жару
Участок проезда Стахановцев в Тюмени временно закроют
Сползла по стене и отключилась: тюменка получила инфаркт, узнав о смерти близкого человека
У тюменской набережной продают особняк с винным погребом за 135 миллионов рублей
Вещи остались на берегу: в Тобольске утонул мужчина
Незаконно проживавшего в Тюмени узбека отправили в колонию
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 июля 2020 года увеличилось на 80 человек
Тюменцы хотят на набережной зону для пикников и кинотеатр под открытым небом
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 53 пожара
У озера Алебашево в Тюмени собрали 40 мешков мусора
Николай Брыкин выслушал проблемы тюменцев по телефону
Тюменец, продавая телефон, лишился денег
Тюменца осудят за выгораживание друга-насильника
На улице Трактовой в Тюмени погаснут светофоры
Тюменец похитил у подруги золотые украшения
Погода на 6 июля в Тюмени: ожидается жара