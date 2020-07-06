Сползла по стене и отключилась: тюменка получила инфаркт, узнав о смерти близкого человека

6 Июль 2020 2020-07-06T11:50:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени 31-летняя местная жительница упала в обморок, переживая смерть близкого человека. Однако ее собственное здоровье было под большой угрозой. Оказалось, что девушка получила острый инфаркт миокарда.

– Пациентка не чувствовала никакой боли за грудиной и даже дискомфорта. Она вообще ни на что не жаловалась. Но когда я посмотрела на распечатанную пленку электрокардиограммы, то не могла поверить увиденному. Мои опасения подтвердились на виртуальном консилиуме: это был острый инфаркт миокарда, – вспоминает фельдшер бригады скорой медицинской помощи Ангелина Дедусь.

По ее словам, женщина не осознавала всю опасность своего состояния и отказывалась от госпитализации, однако врачам удалось уговорить пациентку. Через 20 минут ее передали врачам Кардиоцентра. Тюменка провела в больнице неделю, в настоящее время ее здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU