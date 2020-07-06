6 Июль 2020 2020-07-06T11:39:57+03:00

У тюменской набережной продают особняк с винным погребом за 135 миллионов рублей. Фото - www.etagi.com.

В доме есть и любимое всеми джакузи

Изменить размер текста: A A

В историческом центре Тюмени, неподалеку от набережной, продают коттедж. С виду он неприглядный, но стоит порядком – 135 миллионов рублей.

По словам автора объявления, размещенного на сайте одного из риэлтерских агентств, дом идет с большой благоустроенной территорией, где растут голубые ели возрастом более 20 лет, дубы и другие деревья.

Фото - www.etagi.com.

«Функциональные планировки помещений, высококачественная отделка дорогостоящими материалами европейского производства. Сауна, джакузи, спортзал, винный погреб. Возможно использовать для организации предпринимательской деятельности в различных сферах», – дополняет продавец.

Фото - www.etagi.com.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре продают четырёхкомнатную квартиру площадью 169 квадратных метров. Дом находится на улице Советской, неподалеку от Центральной площади. Вся мебель в квартире – итальянская и французская, выполнена под заказ. Дорогие шторы из велюра, камин, кожаные и хрустальные люстры, обои Роберто Кавалли дополняют внутреннее убранство помещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени за 17 миллионов продают квартиру с кожаными люстрами

Мебель в жилом помещении выполнена под заказ (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU