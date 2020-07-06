2020-07-06T11:34:15+03:00
Происшествия

Вещи остались на берегу: в Тобольске утонул мужчина

Его тело пока не нашли
Вадим Бегун
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В Тобольске утонул мужчина. Фото - pixabay.com.В Тобольске утонул мужчина. Фото - pixabay.com.
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В Тобольске накануне, 5 июля, утонул мужчина. Трагедия произошла на Иртыше в районе нефтебазы. На берегу остались вещи тоболяка, однако его тело пока не нашли.

– Днем очевидцы сообщили о том, что мужчина вошел в реку, но на берег не вернулся. На место происшествия выехали специалисты ТОСЭР и ГИМС, а также полицейские, – рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что специалисты осмотрели прибрежную линию и акваторию, но обнаружить утонувшего пока не удалось. Поиски будут продолжаться, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре 10 июня произошла трагедия. В искусственном водоеме, который находится в районе переулка Тарманский, утонул 13-летний подросток. Его тело подняли со дна водоема водолазы спустя несколько часов поисков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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