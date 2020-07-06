Незаконно проживавшего в Тюмени узбека отправили в колонию

6 Июль 2020 2020-07-06T11:32:39+03:00

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В Тюменской области 29-летнего гражданина Узбекистана признали виновным в пересечении государственной границы России. Ранее, в 2015 году, ему запретили въезжать на территорию РФ.

Молодого человека выдворили из России из-за многочисленных административных нарушений. Однако проживать на родине он не хотел, сменил фамилию и пять раз незаконно въезжал в Российскую Федерацию.

– В марте 2020 года иностранца задержали. Дактилоскопирование показало, что он является лицом, въезд которому в нашу страну был запрещен. Дело рассматривал Казанский районный суд Тюменской области, поскольку в трех случаях мигрант пересекал государственную границу через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Казанское», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что суд назначил подсудимому 1 год 3 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Адвокат осужденного подал жалобу на смягчение наказания в Тюменский областной суд. Однако там посчитали жалобу необоснованной.

ИСТОЧНИК KP.RU