2020-07-06T10:22:48+03:00
Общество

Тюменцы хотят на набережной зону для пикников и кинотеатр под открытым небом

Кроме того, горожане против больших парковок
Вадим Бегун
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Тюменцы хотят на набережной зону для пикников и кинотеатр под открытым небом. Фото - "Контора пароходства".Тюменцы хотят на набережной зону для пикников и кинотеатр под открытым небом. Фото - "Контора пароходства".
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Тюменцы хотят на набережной зону для пикников. Это стало ясно по итогу семинаров по благоустройству открытой площадки возле мультицентра «Контора пароходства».

Группа спортсменов высказалась против больших спортивных сооружений и рамп. Им, как и многим, нужны удобные велосипедные дорожки. Также они предложили установить детскую площадку, а озелененный спуск оборудовать под горку, с которой можно спускаться.

Студентам нужен амфитеатр для сбора гитаристов и зона для пикников. Поступило предложение реализовать кинотеатр под открытым небом. Предприниматели рассказали, что можно поставить мобильные фуд-траки для фестивалей и обустроить постоянную фуд-зону.

– Участники всех семинаров проголосовали за сокращение парковочных мест. Кроме того, разделилось мнение: нужно ли делать доступ к воде. Кому-то это показалось опасным, а кто-то считает это необходимой частью набережной. Также в постах в социальных сетях горожане многочисленно высказывались за большее количество озелененных зон, – сообщили в пресс-службе мультицентра «Контора пароходства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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