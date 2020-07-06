Тюменцы хотят на набережной зону для пикников и кинотеатр под открытым небом
Тюменцы хотят на набережной зону для пикников. Это стало ясно по итогу семинаров по благоустройству открытой площадки возле мультицентра «Контора пароходства».
Группа спортсменов высказалась против больших спортивных сооружений и рамп. Им, как и многим, нужны удобные велосипедные дорожки. Также они предложили установить детскую площадку, а озелененный спуск оборудовать под горку, с которой можно спускаться.
Студентам нужен амфитеатр для сбора гитаристов и зона для пикников. Поступило предложение реализовать кинотеатр под открытым небом. Предприниматели рассказали, что можно поставить мобильные фуд-траки для фестивалей и обустроить постоянную фуд-зону.
– Участники всех семинаров проголосовали за сокращение парковочных мест. Кроме того, разделилось мнение: нужно ли делать доступ к воде. Кому-то это показалось опасным, а кто-то считает это необходимой частью набережной. Также в постах в социальных сетях горожане многочисленно высказывались за большее количество озелененных зон, – сообщили в пресс-службе мультицентра «Контора пароходства».
ИСТОЧНИК KP.RU