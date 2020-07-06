6 Июль 2020 2020-07-06T08:58:28+03:00

У озера Алебашево в Тюмени собрали 40 мешков мусора. Фото - "Первый событийный парк «Алебашево» | Тюмень".

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В Тюмени активные горожане прибрали территорию у озера Алебашево. Всего они собрали сорок мешков мусора.

Старт субботнику дали глава города Тюмени Руслан Кухарук, вице-президент «Опоры России» Эдуард Омаров и инициаторы проекта «Ивент-парк «Алебашево» Артем и Александр Андросовы. Они поприветствовали всех участников и провели инструктаж.

Все участники получили маски, рабочие перчатки, другие средства для уборки и в течение нескольких часов наводили порядок. После уборки состоялся пикник и совместная поездка на понтоне по озеру.

– Выражаем огромную благодарность всем, кто принял участие и помог организовать субботник. Это лишь маленький шаг к ивент-парку нашей мечты! – поблагодарил неравнодушных тюменцев Артем Андросов.

Ранее тюменцам представили проект финальной концепции event-парка «Алебашево». Архитекторов парка вдохновили узоры ковров и резные ананасы на фасадах старинных усадеб в историческом центре города. Именно это воплотят в парке.

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ИСТОЧНИК KP.RU