2020-07-06T09:00:51+03:00
Общество

Николай Брыкин выслушал проблемы тюменцев по телефону

При его содействии в одном из дел разберется прокуратура
Вадим Бегун
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Николай Брыкин выслушал проблемы тюменцев по телефону. Фото - tyumen.er.ru.Николай Брыкин выслушал проблемы тюменцев по телефону. Фото - tyumen.er.ru.
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Депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Николай Брыкин провел прием граждан по телефону. Пока в регионе не стабилизируется эпидемиологическая обстановка, такой вариант общения с жителями будет актуален.

Несколько вопросов, заданных депутату, касались трудовых прав. Так, мужчина рассказал, что его уволили с работы, но он через суд сумел восстановиться. Однако работодатель тут же прислал ему уведомление о сокращении. Теперь этим делом займется прокуратура.

Также единоросс пообещал помочь одинокой тюменке, которая воспитывает шестерых детей. Жилье, приобретенное ею, оказалось муниципальным, и ее собираются выселять.

Другая заявительница высказала сомнение относительно результатов ее теста на COVID-19. Пенсионерка дважды сдавала его в городской поликлинике, и результаты оказались положительными, однако на горячей линии по коронавирусу эту информацию ей не подтверждали. Николай Брыкин напрямую связался с руководством медучреждения, которое подтвердило анализ и выдало женщине официальные документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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