Николай Брыкин выслушал проблемы тюменцев по телефону
Депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Николай Брыкин провел прием граждан по телефону. Пока в регионе не стабилизируется эпидемиологическая обстановка, такой вариант общения с жителями будет актуален.
Несколько вопросов, заданных депутату, касались трудовых прав. Так, мужчина рассказал, что его уволили с работы, но он через суд сумел восстановиться. Однако работодатель тут же прислал ему уведомление о сокращении. Теперь этим делом займется прокуратура.
Также единоросс пообещал помочь одинокой тюменке, которая воспитывает шестерых детей. Жилье, приобретенное ею, оказалось муниципальным, и ее собираются выселять.
Другая заявительница высказала сомнение относительно результатов ее теста на COVID-19. Пенсионерка дважды сдавала его в городской поликлинике, и результаты оказались положительными, однако на горячей линии по коронавирусу эту информацию ей не подтверждали. Николай Брыкин напрямую связался с руководством медучреждения, которое подтвердило анализ и выдало женщине официальные документы.
ИСТОЧНИК KP.RU