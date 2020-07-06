Тюменец похитил у подруги золотые украшения

6 Июль 2020 2020-07-06T07:39:28+03:00

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В тюменскую полицию с заявлением о пропаже золотых ювелирных изделий обратилась местная жительница. Ущерб составил около девяти тысяч рублей.

Женщина пояснила, что украшения хранила на полке в шкафу. Она точно помнит, как накануне положила их в шкатулку, когда же, собираясь уйти из дома, решила надеть, обнаружила, что шкатулка пуста.

Оказалось, что незадолго до пропажи в гостях у заявительницы был ее знакомый, других гостей в последнее время женщина не принимала. Стражи правопорядка установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

– Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что увидел, куда подруга убирает драгоценности, и решил их похитить. Дождавшись, когда хозяйка вышла в соседнюю комнату, он открыл шкаф и забрал чужое имущество. Вскоре, придумав предлог, покинул квартиру потерпевшей. Похищенное сдал в комиссионный магазин, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время по указанному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU