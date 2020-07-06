Тюменец, продавая телефон, лишился денег

6 Июль 2020 2020-07-06T07:40:29+03:00

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В тюменскую полицию с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Мужчина пояснил, что разместил на одном из сайтов бесплатных объявлений информацию о продаже мобильного телефона. Вскоре с ним связался неизвестный, который уточнив несколько вопросов, сообщил, что готов приобрести товар.

Звонивший добавил, что сможет забрать телефон только через несколько дней, но предложил внести предоплату. Он узнал данные банковской карты потерпевшего и похитил с нее около семи тысяч рублей. Получив сообщение о списании денег, заявитель обратился в полицию. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.

– Помните, что продавая и покупая товары в сети интернет необходимо не терять бдительности. Пользуйтесь только проверенными сайтами объявлений, где указан рейтинг продавца, можно посмотреть, как давно он зарегистрирован на ресурсе, сколько товаров продал и имеет ли жалобы, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Аналогичным образом можно узнать данные о покупателе. Не вносите предоплаты, предложите отправить посылку наложенным платежом, либо оплатить при личной встрече. Если собеседник наотрез отказывается и требует деньги вперед, откажитесь от покупки и найдите другое предложение. Не при каких обстоятельствах не сообщайте данные банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU