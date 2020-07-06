2020-07-06T07:40:52+03:00
Происшествия

Тюменца осудят за выгораживание друга-насильника

Мужчину могут арестовать на срок до трех месяцев
Вадим Бегун
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Тюменца осудят за выгораживание друга-насильника. Фото - СК Тюменской области.Тюменца осудят за выгораживание друга-насильника. Фото - СК Тюменской области.
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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в заведомо ложных показаниях: он пытался выгораживать друга-преступника.

Обвиняемый стал свидетелем того, как его знакомый в августе 2019 года изнасиловал женщину. На допросе горожанин подробно рассказал о происшествии, однако через некоторое время, желая помочь знакомому, изменил показания.

– На повторном допросе, будучи письменно предупрежденным об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, пояснил, что не видел никакого изнасилования. Эти показания он подтвердил в судебном заседании. Несмотря на это, приговором суда насильник был осужден, а доказательством виновности приняты во внимание первоначальные показания свидетеля, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Лжесвидетелю грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей или арест на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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