Погода на 6 июля в Тюмени: ожидается жара
Сегодня, 6 июля, до обеда в Тюмени продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет плюс 15 градусов, днем – плюс 26. Вечером столбики термометров покажут 18 – 25 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1–2 метра в секунду.
6 июля отмечается день Владимирской иконы Божией Матери. Также в этот день почитается память священномученицы Агриппины. В народе святую называли Аграфена Купальница, потому что в этот день начинались купания.
Пожалуй, самым главным событием дня Аграфены Купальницы был сбор трав, кореньев для лечебных и знахарских целей. Чтобы узнать погоду на ближайшее будущее, наши предки в этот день следили за воронами: если они под тучи взвиваются – к ненастью.
ИСТОЧНИК KP.RU