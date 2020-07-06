2020-07-06T07:43:58+03:00
Общество

Погода на 6 июля в Тюмени: ожидается жара

Солнце скроется за тучами только до обеда
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени ожидается жара.В Тюмени ожидается жара.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Сегодня, 6 июля, до обеда в Тюмени продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 15 градусов, днем – плюс 26. Вечером столбики термометров покажут 18 – 25 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1–2 метра в секунду.

6 июля отмечается день Владимирской иконы Божией Матери. Также в этот день почитается память священномученицы Агриппины. В народе святую называли Аграфена Купальница, потому что в этот день начинались купания.

Пожалуй, самым главным событием дня Аграфены Купальницы был сбор трав, кореньев для лечебных и знахарских целей. Чтобы узнать погоду на ближайшее будущее, наши предки в этот день следили за воронами: если они под тучи взвиваются – к ненастью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменец, продавая телефон, лишился денег
Тюменца осудят за выгораживание друга-насильника
На улице Трактовой в Тюмени погаснут светофоры
Тюменец похитил у подруги золотые украшения
Погода на 6 июля в Тюмени: ожидается жара
Три многоквартирных дома начали строить в Уватском районе
Физико-математическая школа Тюменской области завершила набор учащихся
Тюменка на форуме «Утро–2020» с помощью нейросети создала гимн уральской молодежи
В Тюмени продолжается фестиваль «Ключ»
«Тюменская ярмарка» продолжает работу в условиях пандемии
Тюменский врач рассказал, кому из тюменцев противопоказано бегать
Тюменцев приглашают на онлайн-акции в День семьи, любви и верности
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 июля 2020 года составило 3480 человек
Жители Тюмени посетили курс лекций по развитию личного бренда
Тюменцам напомнили, как правильно собрать ребенка в лагерь
Тюменцы представят спектакль «60 ударов сердца»
В тюменском консультативно-диагностическом центре обследуют пациентов с подозрением на коронавирус
Погода на 5 июля в Тюмени: солнечная погода весь день
Тюменцы могут рассказать о семейных достижениях и традициях
В тюменской больнице женщине лечат папилломатоз
Обрабатывающие производства Тюменской области добились роста объемов
В Тобольске формируют электронную базу фото ветеранов
В Тюменской области обсудили перспективы сотрудничества с Республикой Беларусь
Жители Тюмени стали чаще покупать электронные градусники
С открытием ТРЦ тюменцы стали чаще покупать путевки на море