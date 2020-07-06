Погода на 6 июля в Тюмени: ожидается жара

6 Июль 2020 2020-07-06T07:43:58+03:00

Солнце скроется за тучами только до обеда

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Сегодня, 6 июля, до обеда в Тюмени продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 15 градусов, днем – плюс 26. Вечером столбики термометров покажут 18 – 25 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1–2 метра в секунду.

6 июля отмечается день Владимирской иконы Божией Матери. Также в этот день почитается память священномученицы Агриппины. В народе святую называли Аграфена Купальница, потому что в этот день начинались купания.

Пожалуй, самым главным событием дня Аграфены Купальницы был сбор трав, кореньев для лечебных и знахарских целей. Чтобы узнать погоду на ближайшее будущее, наши предки в этот день следили за воронами: если они под тучи взвиваются – к ненастью.

ИСТОЧНИК KP.RU