2020-07-05T15:07:53+03:00
Общество

Тюменка на форуме «Утро–2020» с помощью нейросети создала гимн уральской молодежи

Смесь Адель и Рахманинова удивила многих
Руслан Савинов
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Тюменка на форуме «Утро–2020» с помощью нейросети создала гимн уральской молодежиТюменка на форуме «Утро–2020» с помощью нейросети создала гимн уральской молодежи
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Новый гимн активной молодежи Урала с помощью двух приложений создали Асель Балтабаева из Тюмени и Олег Пащенко из Ханты-Мансийска. Одно из приложений написало музыку, а другое — текст.

Уточним, что в этом году «Утро–2020» проходит в онлайне с 3 по 5 июля. Во время трансляции открытия организаторы представили новый гимн мероприятия. Так, песня и проведение события в интернете вдохновили тюменку Асель Балтабаеву на создание гимна о молодежи с помощью нейросетей. Помог ей в этом участник «Урала Медийного» Олег Пащенко.

Известно, что слова составил бот «Нейропоэт» на основе четверостишия Асель. Олег сгенерировал музыку с помощью MuseNet.

- Для создания мелодии нейросети дали первый такт, на основе которого она написала продолжение. За основу был взят фрагмент песни Адель. Композитором же, в стиле которого MuseNet создавала мелодию, стал Рахманинов, - поделились создатели гимна.

- Во время трансляции открытия, я подумала, что раз у «Утра» есть свой гимн, то почему бы не сделать композицию для молодежи, — уточнила Асель Балтабаева.

Добавим, что послушать гимн можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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