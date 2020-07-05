Три многоквартирных дома начали строить в Уватском районе

5 Июль 2020 2020-07-05T19:11:50+03:00

Еще три объекта также вскоре начнут возводить

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В Уватском районе подготовили шесть участков для строительства многоквартирных домов, на трех из них уже ведутся работы.

По информации от пресс-службы администрации района, в Увате в микрорайоне Центральный возведут два трехэтажных дома.

– В начале июля сделают временное ограждение территории застройки и начнут завозить сваи. Предварительно для динамических испытаний в грунт погрузили четыре сваи, – пояснили власти муниципалитета информагентству «Тюменская линия».

Кроме того, строительство ведется и в Демьянке, там возводят 36-квартирный дом. Сейчас идет кладка стен первого из четырех этажей здания. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2020 года

– Несмотря на огромные территории, мы сильно ограничены землями лесного фонда и охранными зонами. В этом году к ним добавилась зона подтопления, захватывающая почти весь район. В связи с этим на компаниях-застройщиках, получивших последние участки, лежит особая ответственность, – пояснил глава Уватского района Сергей Путмин.

ИСТОЧНИК KP.RU