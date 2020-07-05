2020-07-05T17:02:12+03:00
Общество

Физико-математическая школа Тюменской области завершила набор учащихся

Поступающих было более 500 человек
Руслан Савинов
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Физико-математическая школа Тюменской области завершила набор учащихсяФизико-математическая школа Тюменской области завершила набор учащихсяФото: pixabay.com
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Руководство и педагоги Физико-математической школы Тюменской области провели вступительные испытания с учетом всех требований безопасности периода пандемии

Коронавирус внес коррективы, но не приостановил работу ФМШ. В учреждении провели абсолютно все вступительные испытания и учли требования безопасности для каждого поступающего, а их было более полутысячи человек.

– В школу ребята и их родители приходили строго по расписанию, это позволило избежать скопления людей и нарушения санитарно-гигиенического режима. Быстрая регистрация, безопасная расстановка мебели в просторных кабинетах, интересные задания – всё это сделало вступительные испытания комфортными и безопасными, – уточнили в учреждении.

Наибольшее внимание зафиксировано у выпускников начальной школы (напомним, в ФМШ обучение начинается с пятого класса).

– Конкурс в пятый класс составил шесть человек на место. Гораздо более жесткий отбор проходят будущие семи - и восьмиклассники: восемь и семь человек на место соответственно. По два человека на одно место в классах ФМШ пришлось на претендентов в шестой и десятый классы, – сообщили в школе.

Также известно, что поступают в учреждение жители не только нашего, но и других регионов и даже из стран ближнего зарубежья.

Так, поступающие в пятый и шестой классы проходили испытания в два тура. По результатам первого отсеялась половина будущих пятиклассников и треть шестиклассников. Оставшиеся демонстрировали знания, навыки и математические таланты во втором туре.

Добавим, что после проверки работ на официальном сайте школы опубликовали результаты.

«В пятый класс зачислены 42 человека, в шестой – 20 человек, в десятый – 44 человека. Также завершились и доборы в седьмой и восьмой классы», – гласит сайт учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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