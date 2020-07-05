В Тюмени продолжается фестиваль «Ключ»

5 Июль 2020 2020-07-05T14:12:23+03:00

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В текущем году из оврага за музеем «Городская дума» фестиваль «Ключ» вынужденно переместился в онлайн-пространство. Как отмечает издание пишет «Вслух.ру», Вторым выступлением в рамках мероприятия стало видео поэта из Челябинская Александра Самойлова.

Так, Самойлов прочитал несколько своих коротких произведений на берегу водоёма. Поэт предпочел снять видео на свежем воздухе, где за спиной колышутся деревья и летают птицы.

Известно, что поэт родился и живет в Челябинске. Окончил Литературный институт имени Горького (2003). Публиковался в газете «Уральская Новь», журнале «Знамя», первом и третьем томе «Антологии современной уральской поэзии».

«Новая карта русской литературы» характеризует творчество Самойлова следующим образом:

- Александр Самойлов пишет коротко, внятно, прозрачно и просто. То есть попадает в ту счастливую зону, где сходятся интересы читателей умудренных и наивных, друзей-поэтов и друзей поэтов, - пишут критики

Добавим, что Александр не только пишет книги, но и ведет передачи о поэзии. Также напомним, первым выступлением в рамках «Ключа» был сет DJ Pokaysa на тему коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU