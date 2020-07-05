2020-07-05T13:27:58+03:00
Общество

«Тюменская Ярмарка» продолжает работу в условиях пандемии

Сейчас разрешена деятельность по продаже продуктов питания и непродовольственных товаров
Руслан Савинов
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«Тюменская Ярмарка» продолжает работу в условиях пандемии«Тюменская Ярмарка» продолжает работу в условиях пандемииФото: pixabay.com
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Тюменский выставочный зал продолжил работать в рамках второго этапа выхода из ограничений, связанных с COVID-19.

Как отмечает, департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, тюменцы продолжают задавать вопросы, почему выставочный зал не работает в том же режиме, как и торгово-развлекательные центры, которые открылись 25 июня.

- Мы сейчас не имеем возможности, потому что выставочная деятельность отнесена к мероприятиям, которые носят массовый характер, а они по-прежнему запрещены. Сейчас разрешена деятельность по продаже продуктов питания и непродовольственных товаров, - уточнил гендиректор «Тюменская Ярмарка» Михаил Брудков.

Он сообщил, что на данный момент на ограниченных площадях идёт торговля другими продуктовыми деликатесами.

- Ждём третьего этапа снятия ограничений, только тогда получим возможность работать в прежнем режиме, - подвел итог Михаил Брудков

Уже известно, что в случае отмены ограничений одной из первых полноценных может стать выставка товаров народного потребления «1000 мелочей» в июле.

- К двум нашим крупнейшим мероприятиям подготовка уже идёт. Я имею ввиду школьную ярмарку в августе и осеннюю выставку Нефть и газ. При условии снятия ограничений мы надеемся на большое число посетителей, - заявил Брудков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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