Тюменский врач рассказал, кому из тюменцев противопоказано бегать

5 Июль 2020 2020-07-05T12:47:16+03:00

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Заниматься спортом на свежем воздухе жителям региона разрешили еще на первом этапе снятия ограничений. Многие предпочитают сейчас проводить тренировки именно на улице, но не все знают, что бег некоторым категориям граждан противопоказан.

По словам врача по общей гигиене Ольги Склюевой, избегать бега и заниматься ходьбой нужно жителям региона старше 35 лет, которые раньше никогда не занимались спортом (занятия в школе и в вузе не считаются). Такие же рекомендации и для людей с ортопедическими проблемами, с заболеваниями позвоночника, для перенесших инсульт и инфаркт, диабетиков, курильщиков со стажем курения больше года и тех, у кого возникает боль в суставах при нагрузках. Противопоказан бег и людям с индексом массы тела больше 30. Высчитать его можно легко: вес делим на квадрат роста в метрах (то есть при росте 170 и весе 64 кг ИМТ= 64: (1,7х1,7).

Ходьба ничем не уступает бегу по эффективности и полезности. Это аэробная нагрузка, выполнять ее нужно регулярно. При ходьбе снижается фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшаются функции дыхания и кровообращения, опорно-двигательного аппарата, обмена веществ у людей старше 50 лет и с низким иммунитетом. Во время движения крупные мышцы выполняют роль «периферического сердца», улучшая ток крови от нижних конечностей, органов брюшной полости, таза.

Занятия благоприятны для пищеварительных желез, печени, желудочно-кишечного тракта. Благоприятствуют перестройке нервных процессов, улучшают деятельность анализаторов, эмоциональное состояние, нормализуют сон, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU