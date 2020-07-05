5 Июль 2020 2020-07-05T12:50:13+03:00

Тюменцев приглашают на онлайн-акции в День семьи, любви и верности Фото: pixabay.com

Для участия нужно лишь сделать фото

Изменить размер текста: A A

В Тюмени, как и по всей России, 8 июля начиная с 2008 года празднуется День семьи, любви и верности, или День Петра и Февронии. Спешим обрадовать, что тюменцы смогут поучаствовать в акциях, приуроченных к упомянутому празднику.

Как сообщает издание «Вслух.ру», Ялуторовский острог проводит онлайн-выставку детских рисунков «Моя ромашковая Русь» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что ромашка символизирует чистую и искреннюю любовь, а также русскую природу и теплое лето. Итак, для участия детям нужно сделать рисунок, а взрослым сфотографировать юных авторов со своим творением и отправить организаторам до 5 июля.

Кроме того, тюменский ДК «Водник» запустил онлайн-проект «Семейные ценности» в своем паблике.

– Участникам предлагают рассказать о традициях и ценностях своей семьи, стать примером для других и приложить фото. К акции уже подключились молодые семьи, которые рассказывают о себе и детях, а также о родителях, – пояснили организаторы

Еще раз напоминаем: 8 июля, в следующую среду, не забывайте поздравить близких с этим светлым днем.

ИСТОЧНИК KP.RU