2020-07-05T12:50:13+03:00
Общество

Тюменцев приглашают на онлайн-акции в День семьи, любви и верности

Для участия нужно лишь сделать фото
Руслан Савинов
Поделиться:
Тюменцев приглашают на онлайн-акции в День семьи, любви и верностиТюменцев приглашают на онлайн-акции в День семьи, любви и верностиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюмени, как и по всей России, 8 июля начиная с 2008 года празднуется День семьи, любви и верности, или День Петра и Февронии. Спешим обрадовать, что тюменцы смогут поучаствовать в акциях, приуроченных к упомянутому празднику.

Как сообщает издание «Вслух.ру», Ялуторовский острог проводит онлайн-выставку детских рисунков «Моя ромашковая Русь» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что ромашка символизирует чистую и искреннюю любовь, а также русскую природу и теплое лето. Итак, для участия детям нужно сделать рисунок, а взрослым сфотографировать юных авторов со своим творением и отправить организаторам до 5 июля.

Кроме того, тюменский ДК «Водник» запустил онлайн-проект «Семейные ценности» в своем паблике.

– Участникам предлагают рассказать о традициях и ценностях своей семьи, стать примером для других и приложить фото. К акции уже подключились молодые семьи, которые рассказывают о себе и детях, а также о родителях, – пояснили организаторы

Еще раз напоминаем: 8 июля, в следующую среду, не забывайте поздравить близких с этим светлым днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Физико-математическая школа Тюменской области завершила набор учащихся
Тюменка на форуме «Утро–2020» с помощью нейросети создала гимн уральской молодежи
В Тюмени продолжается фестиваль «Ключ»
«Тюменская Ярмарка» продолжает работу в условиях пандемии
Тюменский врач рассказал, кому из тюменцев противопоказано бегать
Тюменцев приглашают на онлайн-акции в День семьи, любви и верности
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 июля 2020 года составило 3480 человек
Жители Тюмени посетили курс лекций по развитию личного бренда
Тюменцам напомнили, как правильно собрать ребенка в лагерь
Тюменцы представят спектакль «60 ударов сердца»
В тюменском консультативно-диагностическом центре обследуют пациентов с подозрением на коронавирус
Погода на 5 июля в Тюмени: солнечная погода весь день
Тюменцы могут рассказать о семейных достижениях и традициях
В тюменской больнице женщине лечат папилломатоз
Обрабатывающие производства Тюменской области добились роста объемов
В Тобольске формируют электронную базу фото ветеранов
В Тюменской области обсудили перспективы сотрудничества с Республикой Беларусь
Жители Тюмени стали чаще покупать электронные градусники
С открытием ТРЦ тюменцы стали чаще покупать путевки на море