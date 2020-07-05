Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 июля 2020 года составило 3480 человек
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 июля 2020 года – 3480 человек, за сутки зафиксировано 83 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.
Всего за последние сутки в России подтверждены 6736 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровел 3871 человек.
– В стране зарегистрирован 681251 заболевший, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 450750 человек, – подвели итог в оперштабе РФ.
Также за сутки зафиксировано 134 смерти по всей России, за весь период в РФ коронавирус унес жизни 10061 человека.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация в Тюменской области такова: 3480 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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