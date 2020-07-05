2020-07-05T12:55:59+03:00
Общество

Жители Тюмени посетили курс лекций по развитию личного бренда

Восемь часов не прошли даром
Руслан Савинов
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Жители Тюмени посетили курс лекций по развитию личного брендаЖители Тюмени посетили курс лекций по развитию личного брендаФото: pixabay.com
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В Тюмени эксперты делились опытом в рамках двухдневного интенсива по развитию личного бренда «Бренд-weekend».

Как найти свою уникальность, с помощью каких ресурсов можно обрести популярность, как подчеркнуть свои сильные и скрыть слабые стороны слушателям объясняли основатель московского агентства «Наглость.Group» Дарья Кабицкая, главный редактор «Лентача» Тарас Сычев, тюменский блогер Светлана Захарова, управляющий сетью барбершопов в Тюмени Кирилл Бутусов и другие эксперты.

Отметим, что за время лекцией тюменцы смогли обсудить все особенности создания личного бренда. Например, то, что лучше всего примут в «Инстаграме» – сторис, вертикальные видео, маски и сериалы, могут совсем не разделять пользователи «ВКонтакте»,

Также не нужно забывать о собственном имидже и трех базовых принципах устойчивого бренда: регулярность контента, его искренность и достойность посыла.

По данным информагентства «Тюменская область сегодня», четырехчасовые эфиры длились два дня в группе мультицентра «Моя территория» в соцсети «ВКонтакте», записи и конспекты доступны всем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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