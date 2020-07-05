Тюменцам напомнили, как правильно собрать ребенка в лагерь

5 Июль 2020 2020-07-05T09:11:37+03:00

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Долгожданная для многих новость - в Тюмени открываются загородные детские лагеря. Однако этот год будет особенным: места отдых начнут работу в закрытом режиме и без традиционных родительских дней.

Отдохнуть за городом могут дети и подростки с 7 до 15 лет.

- Один из главных моментов – положить все документы: копию медполиса, прививочный сертификат или выписку о прививках, справку о состоянии здоровья ребенка и наличии хронических заболеваний, справку об отсутствии контакта с инфекционными больными, в т.ч. по COVID-19, не ранее, чем за три дня до выезда, - рассказала родителям, как правильно собрать ребенка в лагерь врач по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Евгения Невидимова.

Она отметила, если нужен прием специфических лекарственных средств, обязательно предупредите об этом вожатого, медработника и передайте лекарства им или сопровождающему. Обычные лекарства брать не нужно, а лагерях всегда ест ьмедпункт.

Кроме того, помимо легкой летней одежды и обуви стоит положить и вещи на прохладную и дождливую погоду. Очень важны головные уборы, обязательны средства гигиены.

Как отмечает издание «АиФ - Западная Сибирь», нужно рассказать ребенку, что самостоятельно без взрослых покидать территорию загородного лагеря строго запрещено, это может быть опасно. В том числе и из-за присасывания клеща, ведь обрабатывается только территория внутри лагеря.

ИСТОЧНИК KP.RU