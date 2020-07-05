Тюменцы представят спектакль «60 ударов сердца»
Спектакль «60 ударов сердца» по роману «Так было» писателя Константина Лагунова представит тюменская театральная студия «Билет на трамвай» на международном фестивале молодежных театров GingerFest в Туле. Как отмечает информагентство «Тюменская линия», постановка расскажет о людях, работавших в тылу в период войны.
– Фестиваль пройдет в 2021 году, скорее всего в апреле. Коллективы ждут мастер-классы, образовательная программа. Для нас важен этот фестиваль как для развития, так и для получения большого опыта. Поездка на него – толчок для роста, – поделилась руководитель и режиссер театра-студии «Билет на трамвай» Тамара Мингазиева.
Уже известно, что к фестивалю тюменцы будут готовиться в обычном режиме. На сцене актеры хотят показать свой уровень и получить обратную связь от жюри.
– Я всегда придерживаюсь того, чтобы эксперты говорили мне о минусах, нежели о плюсах. Знание о недостатках тоже дает толчок к росту, – добавила Мингазиева.
Отметим, что сейчас в театральной студии «Билет на трамвай, основанной в 2017 году, есть не только студенты, но и работающие взрослые люди.
– В студии 21 человек, из которых 15 человек – основной состав, они подготовлены и хоть завтра могут выйти на сцену, – подвела итог Тамара Мингазиева.
ИСТОЧНИК KP.RU