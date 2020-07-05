В тюменском консультативно-диагностическом центре обследуют пациентов с подозрением на коронавирус

5 Июль 2020 2020-07-05T08:28:31+03:00

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На базе тюменского Многопрофильного консультативно-диагностического центра (МКДЦ), который временно перепрофилировали в апреле для оказания медпомощи пациентам с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19, в отделении лучевой диагностики провели более 4200 КТ-исследований органов грудной клетки. То есть в два раза больше, чем за весь 2019 год.

Известно, что обследование проводится на новом компьютерном томографе. Мощный аппарат позволяет добиться высочайшей точности при обследовании и обнаружить патологические изменения на самых ранних стадиях.

– Благодаря ежедневной 18-часовой работе мы смогли обеспечить быстрые и доступные обследования пациентов с подозрением на COVID-19. Широкий охват населения, профессионализм медиков и высокое качество диагностики позволили на раннем этапе выявлять заболевание, вовремя назначать адекватную схему лечения, но главное – избежать тяжелых осложнений и летальных случаев, – сообщила замдиректора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Как отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области, КТ-кабинет работает с понедельника по воскресенье с 7.30 до 1.00. Пациентов туда направляют врачи городских поликлиник и областных больниц. По итогам исследования определяют диагноз и назначают дальнейшее лечения в стационаре, в амбулаторных условиях или на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU