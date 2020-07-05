5 Июль 2020 2020-07-05T08:21:57+03:00

Погода на 5 июля в Тюмени: солнечная погода весь день Фото: pixabay.com

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Cегодня, 5 июля, солнце в Тюмени уже с утра надолго займет свое место и солнечная погода будет держаться до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 16 градусов, днем – плюс 24. Вечером столбики термометров покажут 22 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1–2 метра в секунду.

В этот день почитается память епископа Самосатского Евсевия. В народе называли именины Евсевия днем встреч. «Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать», — говорили люди.

На Евсевия примечали приметы погоды. Если шел дождь, это предвещало хороший урожай хлеба. Об этом же свидетельствовал и месяц, мерцающий вечером на небе.

ИСТОЧНИК KP.RU