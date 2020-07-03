2020-07-03T15:51:47+03:00
Общество

В Тюмени в июне родилось больше тысячи малышей

Горожане активно создавали новые ячейки общества
Вадим Бегун
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В Тюмени в июне родилось больше тысячи малышей. Фото - pixabay.com.В Тюмени в июне родилось больше тысячи малышей. Фото - pixabay.com.
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В июне в Тюмени зарегистрировали рождение 1059 малышей. Всего же за полгода на свет появилось 6 349 мальчиков и девочек.

– Для сравнения, за первое полугодие 2019 года родилось 6 207 малышей, – отметили в комитете загс администрации города Тюмени.

В ведомстве также сообщили, что в первом летнем месяце свои судьбы связали 578 тюменских пар. За полгода в городе была создана 1 761 новая семья.

– Тюменские родители продолжают называть детей именами, которые были популярными последние годы. Среди мужских имен лидирует имя Александр, далее Михаил, Иван, Артем, Максим. Среди женских имен лидирует София, далее – Виктория, Мария, Анна, Дарья, – рассказала пресс-секретарь регионального управления ЗАГС Юлия Скрябина.

В ведомстве назвали и женские и мужские имена: Селин, Аврора, Эллада, Ида, Офелия, а также Радомир, Харитон, Эльвин, Добрыня и Еремей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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