Глава Сбербанка – в спецпроекте ТАСС «Первые лица бизнеса»

3 Июль 2020 2020-07-03T15:54:24+03:00

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На днях президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф дал интервью агентству ТАСС. Публикуем наиболее интересные выдержки из него. Полный текст можно почитать по ссылке.

О смене правительства

Греф заявил, что смена правительства стала для него «безусловно, неожиданной», не уточнив, позитивной ли. «У меня хорошие, уважительные отношения с Михаилом Владимировичем. Но такими они были и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Эти люди очень разные. Не хотел бы сравнивать. По себе знаю, насколько тяжел труд в правительстве, и не готов ни в кого бросать камень <…> Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация».

О рубле

Греф считает, что в этом году рубль укрепится, если не будет неожиданностей с коронавирусом. «Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года $60 – 62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару. Пока тенденции таковы. Никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться. Сейчас сказал бы так: при плавающем курсе рубль является естественным демпфером макроэкономической ситуации».

О работе в кризис

«Никогда не сталкивался с тем, чтобы вдруг происходил стопроцентный обрыв в 11 отраслях, пострадавших от коронавируса. В них практически иссяк финансовый поток <…> Дни и ночи шел поиск решений по реструктуризации. Члены правительства буквально ночевали у нас, мы не вылезали из Белого дома, ища варианты выхода из этой ситуации. Кабмин работал, без преувеличения, по 20 часов в сутки. Требовались оперативные решения».

О прибыли Сбербанка

По словам Грефа, из-за того что госбанк давал реструктуризацию всем, кто за ней обращался, и не стал «резать по-живому», Сбер недосчитается в этом году «не одной сотни миллиардов рублей». «По бизнес-плану этого года цифра (прибыли) должна была вплотную приблизиться к триллиону рублей. Но, конечно, теперь мы этой цели не достигнем. Из-за ущерба, который уже понесли».

О разводе с «Яндексом»

Президент Сбербанка отказался считать передел долей в совместном предприятии с IT-гигантом «разводом» и заявил, что компании «ничего не делили». «Надо объективно посмотреть на развитие совместных проектов. «Яндекс. Деньгам» уже семь лет. Компания выросла в капитализации во много раз и точно останется в системе Сбера. У нее большой запас кэша на балансе. Там всё в порядке. «Яндекс.Маркет» в период кризиса тоже мощно добавил в развитии. В целом там трудится неплохой менеджмент… Не сказал бы, будто мы что-то не поделили. У нас сохраняются хорошие отношения».

О защите сотрудников Сбера от коронавируса

Греф признал, что поначалу у банка были проблемы с обеспечением сотрудников средствами защиты. «Массовых вспышек у нас не было, но за весь период более 200 отделений приходилось временно закрывать. Если заболевал сотрудник, его коллег отправляли на карантин, проводили полную дезинфекцию в отделении. И формировали туда новую команду на это время, на две недели».

О собственных амбициях

На вопрос журналиста, «не тесно ли ему в банке», пусть даже это Сбер, Греф ответил отрицательно. «У меня сейчас самая интересная работа в жизни. Вечно буду благодарен президенту Путину, что отпустил из правительства. Вот это было тяжело! Все мои слезы про коронавирус ничто по сравнению с работой министром». Он рассказал, что Путин предлагал ему работу в новом составе правительства, однако у Грефа на это не осталось «физических сил».

Об обнулении президентских сроков

Греф заявил, что поддерживает эту инициативу, но имеет «свое восприятие этой коллизии». «У Путина наверняка есть определенный план, мне не кажется, что Владимир Владимирович собирается долго находиться у власти. Впрочем, говорю о личных ощущениях, которые ничем не подкреплены».