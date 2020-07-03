Александр Моор поблагодарил тюменцев за активное голосование по поправкам в Конституцию РФ

3 Июль 2020 2020-07-03T15:26:31+03:00

Александр Моор поблагодарил тюменцев за голосование по поправкам в Конституцию РФ. Скриншот из видео.

Губернатор заявил, что теперь пришло время активно поработать

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Александр Моор поблагодарил тюменцев, кто выразил свою гражданскую позицию по поправкам в Конституцию РФ. Он сообщил, что в голосовании приняли участие почти 875 тысяч жителей региона, и особо отметил труд волонтеров и наблюдателей.

– 450 волонтеров и более шести тысяч общественных наблюдателей следили за чистотой процесса, информировали, помогали обеспечить эпидемиологическую безопасность. Отсутствие серьезных жалоб при нарушении в голосовании говорит о высоком уровне организации этого важного, ключевого для жизни тюменцев и всех россиян события, – заявил губернатор.

Александр Моор отметил, что тюменцы проявили себя как ответственные граждане и настоящие патриоты России. По его словам, вместе мы выбрали в качестве ориентира для развития нашего государства социальные гарантии для всех жителей России: семейные ценности, заботу о старшем поколении.

– Выбор сделан, теперь пришло время активно поработать, чтобы закрепить накопленные нашей страной достижения, – резюмировал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU