Наталья Логинова официально стала главой департамента здравоохранения Тюменской области
Сегодня, 3 июля, Наталья Логинова официально вступила в должность руководителя департамента здравоохранения Тюменской области. Распоряжение о назначении подписал губернатор региона Александр Моор.
По мнению главы области, она зарекомендовала себя как профессионал в сложный период, связанный с пандемией коронавируса. Александр Моор уверен, что Наталья Валерьевна справится с любой сложной задачей и грамотно выстроит руководство сферой здравоохранения в регионе. Напомним, ранее Логинова занимала должность заместителя руководителя этого же ведомства.
Также стало известно, что директором областного департамента недропользования и экологии, главным государственным инспектором Тюменской области в области охраны окружающей среды назначена Елена Уляшева. Последние семь лет она возглавляла департамент имущественных отношений администрации города Тюмени.
ИСТОЧНИК KP.RU