2020-07-03T14:52:59+03:00
Здоровье

Наталья Логинова официально стала главой департамента здравоохранения Тюменской области

Ранее она была заместителем руководителя
Вадим Бегун
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Наталья Логинова официально стала главой департамента здравоохранения Тюменской области. Фото - пресс-служба здравоохранения Тюменской области.Наталья Логинова официально стала главой департамента здравоохранения Тюменской области. Фото - пресс-служба здравоохранения Тюменской области.
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Сегодня, 3 июля, Наталья Логинова официально вступила в должность руководителя департамента здравоохранения Тюменской области. Распоряжение о назначении подписал губернатор региона Александр Моор.

По мнению главы области, она зарекомендовала себя как профессионал в сложный период, связанный с пандемией коронавируса. Александр Моор уверен, что Наталья Валерьевна справится с любой сложной задачей и грамотно выстроит руководство сферой здравоохранения в регионе. Напомним, ранее Логинова занимала должность заместителя руководителя этого же ведомства.

Также стало известно, что директором областного департамента недропользования и экологии, главным государственным инспектором Тюменской области в области охраны окружающей среды назначена Елена Уляшева. Последние семь лет она возглавляла департамент имущественных отношений администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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