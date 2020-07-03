Жители Тюменского района могут воспользоваться «водной амнистией» до 31 июня

3 Июль 2020 2020-07-03T14:56:05+03:00

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«Тюмень Водоканал» оказывает услуги жителям 12 муниципальных районов с 1 января 2020 года. Решение об этом было принято ещё в ноябре 2019-го, а к информированию населения приступили с 25 декабря. Граждан уведомили о том, что они должны заключить договоры на оказание услуг водоснабжения и водоотведения. Специалисты компании направляли жителям письма, проводили встречи и публиковали информацию в социальных сетях и мессенджерах. Однако новость дошла не до всех.

– В процессе работы на территории района наши специалисты выяснили, что немало жителей подключены к сетям, но при этом не платят за воду. Мы не стали никого штрафовать, а решили пойти навстречу людям и объявили своего рода «амнистию», – рассказали в пресс-службе компании

Теперь жителям необходимо оплатить то количество воды, которое они потребили с 1 января. Все расчёты будут производиться по нормативам, учитывая количество проживающих и степень благоустройства дома. Помимо этого, оплатить придётся и выезд специалиста на обследование врезки к сетям водоснабжения. Первым в списке оказался посёлок Андреевский. За месяц договоры заключили более 50 домовладельцев.

После завершения «водной амнистии» специалисты проведут ревизию сетей. В случае выявления несанкционированных врезок нарушителей ждёт наказание – штраф от одной до полутора тысяч рублей. А вот штраф за использование воды без договора значительно больше – от 50 до 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU