Александр Моор поздравил тюменских автоинспекторов с профессиональным праздником

3 Июль 2020 2020-07-03T14:36:18+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником. Он отметил, что нужен особый склад характера, чтобы посвятить себя этой профессии, ведь им нередко приходится рисковать здоровьем и жизнью ради безопасности других людей и переносить на ногах все капризы природы, контролируя безопасность дорожного движения.

«Вот, например, история о старших инспекторах полка ДПС Евгении Арефьеве, Андрее Арбузове и стажере Алексее Маслове. Как-то к ним подошел водитель и попросил сопроводить его с женой в роддом: утром движение на дороге было напряженным, а, судя по состоянию женщины, медлить было нельзя. Автоинспекторы откликнулись и быстро сопроводили машину к перинатальному центру. На территорию не сразу удалось заехать – им пришлось вручную поднять шлагбаум, а затем открывать все двери по пути, чтобы мужчина мог беспрепятственно донести на руках рожающую жену. Скорее всего, если бы не включенность инспекторов, молодому папе пришлось бы принимать роды прямо в машине: в 8.27 семья выехала из дома, а в 8.55 малыш уже появился на свет», – такую историю рассказал глава региона на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

Александр Моор выразил всем сотрудникам ГИБДД глубокую признательность и уважение.

ИСТОЧНИК KP.RU