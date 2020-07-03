2020-07-03T14:51:08+03:00
Общество

В Тюмени фигура сказочного персонажа украсила Цветной бульвар

Автором скульптуры стал местный мастер Игорь Соболев
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени фигура сказочного персонажа украсила Цветной бульвар. Фото - Пресс-служба ТРО партии «Единая Россия».В Тюмени фигура сказочного персонажа украсила Цветной бульвар. Фото - Пресс-служба ТРО партии «Единая Россия».
Изменить размер текста:

На Цветном бульваре в Тюмени появилась фигура Конька-Горбунка. Это уже вторая скульптура с персонажем известной сказки Петра Ершова. Первую установили у театра кукол еще летом прошлого года.

По задумке инициаторов установки, фигура Конька послужит еще одним напоминанием о ярком туристическом бренде региона – легендарной сказке и ее авторе.

– Когда мы вместе с главой города Русланом Кухаруком открывали бронзовую фигурку Конька перед театром кукол, нам стало очевидно, что этот сказочный герой очень нравится детям, и решили установить еще одну. Увидев ее, малыши непременно захотят больше узнать об этом герое, познакомиться с произведением, – отметил координатор проекта, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов.

Автором скульптуры стал известный тюменский мастер Игорь Соболев. Второклассница Настя побывала на открытии фигурки Конька-Горбунка вместе с мамой и младшей сестрой Катей и получила в подарок книжку и маленького деревянного Конька.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени в июне родилось больше тысячи малышей
Глава Сбербанка – в спецпроекте ТАСС «Первые лица бизнеса»
Александр Моор поблагодарил тюменцев за активное голосование по поправкам в Конституцию РФ
Наталья Логинова официально стала главой департамента здравоохранения Тюменской области
Жители Тюменского района могут воспользоваться «водной амнистией» до 31 июня
Александр Моор поздравил тюменских автоинспекторов с профессиональным праздником
В Тюмени фигура сказочного персонажа украсила Цветной бульвар
В Тюмени сотрудница турфирмы обманула клиентов на четыре миллиона рублей
Не все готовы к зиме: около 60 предостережений выдали тюменским УК
Удалось вырваться: тюменка скрылась от пытавшейся ее задушить подруги в магазине
Зачахшие голубые ели у тюменской администрации обследовали специалисты
В Тюмени рецидивист с ножом напал на школьника
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 июля 2020 года увеличилось на 85 человек