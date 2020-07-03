В Тюмени фигура сказочного персонажа украсила Цветной бульвар
На Цветном бульваре в Тюмени появилась фигура Конька-Горбунка. Это уже вторая скульптура с персонажем известной сказки Петра Ершова. Первую установили у театра кукол еще летом прошлого года.
По задумке инициаторов установки, фигура Конька послужит еще одним напоминанием о ярком туристическом бренде региона – легендарной сказке и ее авторе.
– Когда мы вместе с главой города Русланом Кухаруком открывали бронзовую фигурку Конька перед театром кукол, нам стало очевидно, что этот сказочный герой очень нравится детям, и решили установить еще одну. Увидев ее, малыши непременно захотят больше узнать об этом герое, познакомиться с произведением, – отметил координатор проекта, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов.
Автором скульптуры стал известный тюменский мастер Игорь Соболев. Второклассница Настя побывала на открытии фигурки Конька-Горбунка вместе с мамой и младшей сестрой Катей и получила в подарок книжку и маленького деревянного Конька.
ИСТОЧНИК KP.RU