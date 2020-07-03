3 Июль 2020 2020-07-03T14:23:27+03:00

В Тюмени сотрудница турфирмы обманула клиентов на четыре миллиона рублей. Фото: Ольга Крыльцова

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Тюменская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной предпринимательницы. Женщину обвиняют в мошенничестве и присвоении чужого имущества.

С июня 2018-го по август 2019 года бизнес-вумен от лица туристической фирмы «Любава» заключала с клиентами договоры о реализации турпродукта и приобретении авиабилетов, а полученные по ним деньги похищала.

– От ее действий пострадали 34 человека, которые планировали свой отдых за границей. Им причинен ущерб на общую сумму более 4,3 миллиона рублей, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что по этому уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Материалы дела направлены в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU