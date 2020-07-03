Не все готовы к зиме: около 60 предостережений выдали тюменским УК

3 Июль 2020 2020-07-03T12:52:35+03:00

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В Тюмени местным УК выдали порядка 60 предостережений о необходимости получения паспортов готовности к отопительному периоду. Госжилинспекция напоминает организациям о требованиях по подготовке к эксплуатации домов зимой.

– Некоторые управляющие организации области не получили паспорт готовности к отопительным сезонам 2019 – 2020 и 2018 – 2019 годов. Чтобы избежать подобной ситуации в новом сезоне, направили в адрес таких организаций предостережения, – рассказала начальник государственной жилищной инспекции Тюменской области Лариса Боровицкая.

В ведомстве напомнили, что проведение работ по подготовке объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях относится к обязательным требованиям, нарушение которых влечет административную ответственность. Штраф для управляющих организаций составляет от 250 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для ТСЖ и ЖСК – от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 4 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU