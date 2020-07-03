Удалось вырваться: тюменка скрылась от пытавшейся ее задушить подруги в магазине

3 Июль 2020 2020-07-03T12:03:34+03:00

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В отделение омутинской полиции обратилась жительница села Володино. Женщину пыталась задушить знакомая.

Ранее пострадавшая встретила на крыльце магазина подругу, с которой у нее был конфликт. Между ними снова вспыхнула ссора. Тогда подозреваемая схватила заявительницу за горло и, пытаясь задушить, угрожала убийством.

– Женщине удалось вырваться и укрыться в магазине. Опасаясь за свою жизнь, она обратилась за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую, 38-летнюю ранее судимую безработную жительницу города Тюмени, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU