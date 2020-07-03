2020-07-03T11:26:46+03:00
Общество

Зачахшие голубые ели у тюменской администрации обследовали специалисты

Им предстоит разобраться, отчего деревья пожелтели
Вадим Бегун
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Зачахшие голубые ели у тюменской администрации обследовали специалисты. Фото - Комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города Тюмени.Зачахшие голубые ели у тюменской администрации обследовали специалисты. Фото - Комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города Тюмени.
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В Тюмени лесопатологи обследовали ели на Городской площади. Им предстоит выяснить, по какой причине ветки деревьев засыхают.

С подобной проблемой горадминистрация сталкивается не впервые. Так, в 2018 году деревьям поставили диагноз «сосудистый бактериоз». Микроспоры могли сохраняться в почве, поэтому ее обработали специальными препаратами, чтобы предотвратить развитие болезни.

– Это заболевание очень сложно лечить. Два года назад мы рекомендовали убрать отмирающие ветки, а сейчас видим, что болезнь начала распространяться дальше и уже захватывает стволы. Некроз по «сосудам» дерева идёт от самого ствола, – сообщил заместитель начальника отдела защиты леса государственного лесопатологического мониторинга Центра защиты леса Тюменской области Владимир Братчиков.

Специалисты Единого центра озеленения Тюмени, которые заказали обследование, рассказали, что через десять дней станут известны результаты по каждому из 39 деревьев. Стоит отметить, что на состояние елей влияет целый комплекс факторов: качество почвы, негативное воздействие шума и выхлопных газов, а также различные болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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