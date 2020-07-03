2020-07-03T11:19:42+03:00
Происшествия

В Тюмени рецидивист с ножом напал на школьника

Мужчина отнял у подростка мобильный телефон
Вадим Бегун
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В Тюмени рецидивист с ножом напал на школьника.В Тюмени рецидивист с ножом напал на школьника.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени полицейские задержали мужчину, напавшего на одиннадцатиклассника. Криминальный инцидент произошел накануне, 2 июля.

Нападавший находился около дома на улице Луначарского, где встретил молодого человека. Он достал нож и стал угрожать подростку холодным оружием. После этого мужчина отобрал у перепуганного школьника телефон и скрылся.

– Сыщики уже к вечеру вернули мобильный телефон его хозяину и установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее неоднократно судимый гражданин, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по городу Тюмени.

В ведомстве отметили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Рецидивисту грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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